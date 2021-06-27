27 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberi: Covid-19 testi pozitif çıkan Ivan Perisic'in son durumu netleşti!

Covid-19 testi pozitif çıkan Perisic'in son durumu netleşti!
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Giriş Tarihi: 27.06.2021

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip corona virüsüne yakalandı. Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı duyuruldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.

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