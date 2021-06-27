Hollanda-Çekya maçında Matthijs de Ligt kırmızı kart gördü!
EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında Matthjs de Ligt topu eliyle önüne aldı ve hakem Sergei Karasev oyunu durdurdu. Pozisyonu VAR'da izleyen Karasev, de Ligt'e kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 son 16 turu maçında Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın 52. dakikasında çok tartışmalı bir an yaşandı.
Defansın arkasına hareketlenen Patrik Schick, rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya kalmak isterken, Hollanda'nın yıldızı Matthijs de Ligt topu eliyle önüne aldı.
Önce Hollandalı yıldıza sarı kart gösteren Rus hakem, yapılan uyarının ardından pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
Pozisyonu bariz gol şansı olarak değerlendiren Sergei Karasev, De Ligt'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.
İŞTE O POZİSYON:
*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
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