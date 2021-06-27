Hollanda-Çekya | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda C Grubu 1.'si Hollanda, D Grubu 3.'sü Çekya ile karşı karşıya geliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Hollanda-Çekya maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve Danimarka ile eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
HOLLANDA-ÇEKYA İLK 11'LER
Hollanda: Stekelenburg, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind, Van Aanholt, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Depay, Malen.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.
DAHA ÖNCE 10 KEZ KARŞILAŞTILAR
İki takım daha önce 10 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Çekya, 3'ünü Hollanda kazanırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.
HOLLANDA - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda-Çekya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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