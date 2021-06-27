EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında Matthjs de Ligt topu eliyle önüne aldı ve hakem Sergei Karasev oyunu durdurdu. Pozisyonu VAR'da izleyen Karasev, de Ligt'e kırmızı kart gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri