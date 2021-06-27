27 Haziran 2021, Pazar
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Hollanda 0-2 Çekya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Çekya çeyrek finale yükseldi!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren Hollanda-Çekya mücadelesinde 55. dakikada de Ligt direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eksik rakibine karşı ataklarını artıran Çekya, mücadeleyi 2-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 son 16 turunda C Grubu 1.'si Hollanda, D Grubu 3.'sü Çekya ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Çekya 2-0 kazandı.
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Tomas Holes ve 82'de Patrik Schick kaydetti.
Bu sonucun ardından Çekya adını son 8'e yazdırırken, Hollanda ise EURO 2020'ye veda etti. Çekya çeyrek finalde Danimarka ile karşı karşıya gelecek.
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