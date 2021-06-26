26 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Cüneyt Çakır Hırvatistan-İspanya maçını yönetecek!

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de bir görev daha!
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Giriş Tarihi: 26.06.2021

EURO 2020'de sahne alan hakem Cüneyt Çakır kritik bir karşılaşmada görev alacak. UEFA, Çakır ve ekibini, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki son 16 turu karşılaşması olan Hırvatistan-İspanya maçına atadı. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Hırvatistan ile İspanya arasında 28 Haziran 2021 Pazartesi günü oynanacak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turu maçını yönetecek.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.

Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.

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