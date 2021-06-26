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Galler-Danimarka | CANLI

Galler-Danimarka | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 26.06.2021 Giriş Tarihi: 26.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda A Grubu 2.'si Galler, B Grubu 2.'si Danimarka ile karşı karşıya geliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Galler-Danimarka maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve İtalya-Avusturya mücadelesinin galibiyle eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

GALLER-DANİMARKA İLK 11'LER

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.

GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galler - Danimarka maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalıyor.

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