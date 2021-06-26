Galler-Danimarka | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda A Grubu 2.'si Galler, B Grubu 2.'si Danimarka ile karşı karşıya geliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Galler-Danimarka maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 son 16 turunda Galler ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Kazananın son 8'e kalacağı ve İtalya-Avusturya mücadelesinin galibiyle eşleşeceği karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
GALLER-DANİMARKA İLK 11'LER
Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Davies, Allen, Morrell, Bale, Ramsey, James, Moore.
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.
GALLER - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galler - Danimarka maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada Daniel Siebert düdük çalıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?