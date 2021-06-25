Her şey Paul Pogba'yla başladı... EURO 2020'de tarihi karar! Müslüman futbolcuların önüne alkollü içecek konmayacak
EURO 2020'de Cristiano Ronaldo önündeki kolayı kaldırmış ve "Su için" demişti. Ardından gelişen süreçte ise Paul Pogba masadaki alkollü içeceği kaldırmıştı. EURO 2020 organizatörleri de müslüman futbolcuların önüne alkollü içecek konmamasına yönelik tarihi bir karar aldı. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 organizatörleri, Paul Pogba'nın turnuva sponsoru olan bir alkol firmasının ürününü masadan kaldırmasının ardından önemli bir karar aldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; artık basın toplantılarında Müslüman futbolcuların önünde alkol şişesi olmayacak.
Geçtiğimiz Salı günü Pogba, Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önündeki şişeyi kaldırmıştı.
Öte yandan organizatörler, milli takımlara alkol konusunu soracak ve terih edilmesi halinde, sadece Müslüman futbolcular için değil, tercih eden tüm ülkeler adına bu işlem uygulamaya geçecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?