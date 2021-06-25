25 Haziran 2021, Cuma

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Her şey Paul Pogba'yla başladı... EURO 2020'de tarihi karar! Müslüman futbolcuların önüne alkollü içecek konmayacak

Her şey Pogba'yla başladı... EURO 2020'de tarihi karar!
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Giriş Tarihi: 25.06.2021

EURO 2020'de Cristiano Ronaldo önündeki kolayı kaldırmış ve "Su için" demişti. Ardından gelişen süreçte ise Paul Pogba masadaki alkollü içeceği kaldırmıştı. EURO 2020 organizatörleri de müslüman futbolcuların önüne alkollü içecek konmamasına yönelik tarihi bir karar aldı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 organizatörleri, Paul Pogba'nın turnuva sponsoru olan bir alkol firmasının ürününü masadan kaldırmasının ardından önemli bir karar aldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; artık basın toplantılarında Müslüman futbolcuların önünde alkol şişesi olmayacak.

Geçtiğimiz Salı günü Pogba, Fransa'nın Almanya'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önündeki şişeyi kaldırmıştı.

Öte yandan organizatörler, milli takımlara alkol konusunu soracak ve terih edilmesi halinde, sadece Müslüman futbolcular için değil, tercih eden tüm ülkeler adına bu işlem uygulamaya geçecek.

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