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Son dakika EURO 2020 haberi: Portekiz - Fransa maçında yürekleri ağızlara getiren an! Kaleci Lloris ve Danilo...

Dev maçta korkutan anlar! Yürekler ağza geldi
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

EURO 2020 F Grubu son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Maçın 28. dakikasında Fransa kalecisi Lloris ile Portekizli Danilo arasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. Yapılan ortada Fransız kaleci topu yumruklamak isterken Danilo'ya vurdu. Portekizli oyuncu çarpışmanın etkisiyle kendisini yere bıraktı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020 F Grubu'nda Portekiz ile Fransa kozlarını paylaştı...

Karşılaşmanın 28. dakikasında yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı. Fransa'nın kalecisi Lloris, Portekiz'in yıldız oyuncusu Danilo'ya sert bir müdahale yaptı.

Müdahale sonrası Danilo bir süre yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin 30. dakikasında Cristiano Ronaldo penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı

İŞTE KORKUTAN O POZİSYON:

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