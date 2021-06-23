23 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Slovakya-İspanya maçında Martin Dubravka'dan büyük hata! Kendi kalesine tokatladı

Slovakya-İspanya maçında büyük hata! Kendi kalesine tokatladı
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı ve Slovakya kalecisi Dubravka, topu kornere tokatlamak isterken kalesine gönderdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de 3. maçların heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

E Grubu 3. maçında İspanya ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'nunda Björn Kuipers'in yönettiği karşılaşmada ilginç bir gol atıldı.

12. dakikada Morata'nın penaltısını kurtaran Slovakya kalecisi Martin Dubravka talihsiz bir anda topu kendi ağlarına gönderdi.

KENDİ KALESİNE TOKATLADI

30. dakikada direkten havalanan topu Martin Dubravka kornere göndermek isterken kendi ağlarına gönderdi.

İşte o pozisyon:




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
İspanya son 16'ya yükseldi! İspanya son 16'ya yükseldi!
İrfan Can'dan milli takım mesajı! İrfan Can'dan milli takım mesajı!
İngiltere hata yapmadı! Sterling Çekya'yı da yıktı İngiltere hata yapmadı! Sterling Çekya'yı da yıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör