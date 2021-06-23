23 Haziran 2021, Çarşamba
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Slovakya-İspanya maçında Martin Dubravka'dan büyük hata! Kendi kalesine tokatladı
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı ve Slovakya kalecisi Dubravka, topu kornere tokatlamak isterken kalesine gönderdi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de 3. maçların heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
E Grubu 3. maçında İspanya ile Slovakya karşı karşıya geldi.
Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Hollanda Futbol Federasyonu'nunda Björn Kuipers'in yönettiği karşılaşmada ilginç bir gol atıldı.
12. dakikada Morata'nın penaltısını kurtaran Slovakya kalecisi Martin Dubravka talihsiz bir anda topu kendi ağlarına gönderdi.
KENDİ KALESİNE TOKATLADI
30. dakikada direkten havalanan topu Martin Dubravka kornere göndermek isterken kendi ağlarına gönderdi.
İşte o pozisyon:
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