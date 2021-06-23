23 Haziran 2021, Çarşamba

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Slovakya-İspanya | CANLI

Slovakya-İspanya | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geliyor. İspanya'nın ilk 2'de yer alıp direkt çıkması için 3 puandan başka şansı bulunmazken, Slovakya'ya ise beraberlik yetiyor. Slovakya-İspanya maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

SLOVAKYA-İSPANYA İLK 11'LER

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Hromad, Haraslin, Hamsik, Duda, Robert Mak.

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Gaya, Pedri, Busquets, Thiago, Moreno, Sarabia, Morata.

SLOVAKYA-İSPANYA NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Slovakya-İspanya maçı saat 19:00'da başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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