23 Haziran 2021, Çarşamba

HABERLER

Slovakya 0-5 İspanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İspanya son 16'ya yükseldi!

İspanya son 16'ya yükseldi!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan Slovakya-İspanya mücadelesini İspanya 5-0 kazandı ve grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

EURO 2020 E Grubu 3. hafta maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanya 5-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dubravka (k.k), 45+3'te Laporte, 56. dakikada Sarabria, 67'de Ferran Torres ve 71. dakikada ise Kucka (k.k) kaydetti. Ayrıca İspanya 12. dakikada Morata'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Grubun diğer karşılaşmasında İsveç, Polonya'yı 3-2'le geçti ve E Grubunu lider tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte İspanya 5 puana yükseldi ve 2. sırada yer alarak son 16'ya kaldı.

EURO 2020 E GRUBU PUAN DURUMU

İsveç - 3 maç - 7 puan
İspanya - 3 maç - 5 puan
Slovakya - 3 maç - 3 puan
Polonya - 3 maç - 1 puan

Slovakya-İspanya maçında büyük hata! Kendi kalesine tokatladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Slovakya-İspanya maçında büyük hata! Kendi kalesine tokatladı Slovakya-İspanya maçında büyük hata! Kendi kalesine tokatladı
İrfan Can'dan milli takım mesajı! İrfan Can'dan milli takım mesajı!
İngiltere hata yapmadı! Sterling Çekya'yı da yıktı İngiltere hata yapmadı! Sterling Çekya'yı da yıktı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör