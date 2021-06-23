2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu 3. hafta ve son maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan Slovakya-İspanya mücadelesini İspanya 5-0 kazandı ve grubu 2. sırada tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

EURO 2020 E Grubu 3. hafta maçında Slovakya ile İspanya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İspanya 5-0 kazandı ve adını son 16'ya yazdırdı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Dubravka (k.k), 45+3'te Laporte, 56. dakikada Sarabria, 67'de Ferran Torres ve 71. dakikada ise Kucka (k.k) kaydetti. Ayrıca İspanya 12. dakikada Morata'nın ayağından penaltı atışından yararlanamadı.

Grubun diğer karşılaşmasında İsveç, Polonya'yı 3-2'le geçti ve E Grubunu lider tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte İspanya 5 puana yükseldi ve 2. sırada yer alarak son 16'ya kaldı.

EURO 2020 E GRUBU PUAN DURUMU

İsveç - 3 maç - 7 puan

İspanya - 3 maç - 5 puan

Slovakya - 3 maç - 3 puan

Polonya - 3 maç - 1 puan

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