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Portekiz-Fransa | CANLI

Portekiz-Fransa | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Portekiz-Fransa maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

PORTEKİZ-FRANSA İLK 11'LER

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Danilo, Sanches, Bernardo Silva, Jota, Ronaldo.

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz - Fransa maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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