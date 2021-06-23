23 Haziran 2021, Çarşamba
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Portekiz-Fransa | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geliyor. Portekiz-Fransa maçının tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 F Grubu 3. hafta ve son maçında Portekiz ile Fransa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
PORTEKİZ-FRANSA İLK 11'LER
Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Moutinho, Danilo, Sanches, Bernardo Silva, Jota, Ronaldo.
Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Kante, Tolisso, Griezmann, Mbappe, Benzema.
PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz - Fransa maçı saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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