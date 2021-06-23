İrfan Can Kahveci'den EURO 2020 paylaşımı!

A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu'nda yer almış ve mücadele ettiği 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya gruplar aşamasında veda etmişti. Ay-yıldızlılar 3 maçta 1 gol atarken, İrfan Can Kahveci'nin ayağından İsviçre maçında skor üretebilmişti. Milli yıldızdan EURO 2020 paylaşımı geldi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, EURO 2020'de yaşattıkları hayal kırıklığı için üzgün olduklarını açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek adına umutlu mesajlar da verdi.

İrfan Can paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geride bıraktığımız turnuvanın hayal kırıklığı sonrası bu konuda bir paylaşım yapmak çok zor.. Sizler gibi bizler de çok üzgünüz. Hak edilen böyle bir son değildi.

Her sonuçtan olumlu dersler çıkaracak genç bir kadromuz var, inanıyoruz ki bunun da altından kalkıp daha iyi sonuçlar alacağımız, sizleri gururlandıracağımız nice turnuvalar olacak. Desteğini hep yanımızda hissettiğimiz kıymetli halkımıza teşekkür ederim."

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