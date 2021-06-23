23 Haziran 2021, Çarşamba

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Almanya Macaristan maçı CANLI

Almanya - Macaristan | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.06.2021

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geliyor. 3 puanı bulunan Almanya, bu maçı kazanarak son 16'yı garantilemek istiyor. Öte yandan 1 puanı bulunan Macaristan ise mucizenin peşinde. Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F grubu son maçında Almanya ile Macaristan kozlarını paylaşıyor. Almanya - Macaristan maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ALMANYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Almanya - Macaristan maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

ALMANYA - MACARİSTAN İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, İlkay, Kroos, Gosens, Havertz, Sane, Gnabry

Macaristan: Gulacsi, Szalai, Fiola, Orban, Nego, Botka, Nagy, Schafer, Kleinheisler, Sallai, Szalai

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