EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu son hafta maçında Macaristan ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi Macaristan adına Adam Szalai'nin 11. dakikada attığı golle açıldı. Bu gole yanıt 66'da Kai Havertz ile geldi. 68. dakikada Schafer'in golüyle Macaristan bir kez daha öne geçse de 84'te Almanya Goretzka ile bir kez daha eşitliği yakaladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Grubun bir diğer maçında Portekiz ile Fransa 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Almanya adını son 16'ya yazdırırken, Macaristan turnuvaya veda etti.

İŞTE F GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- FRANSA: 5 PUAN

2- ALMANYA: 4 PUAN

3- PORTEKİZ: 4 PUAN

4- MACARİSTAN: 2 PUAN

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