24 Haziran 2021, Perşembe

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Almanya 2 - 2 Macaristan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya son anlarda turladı! Macaristan'ın rüyası sona erdi
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Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 Giriş Tarihi: 23.06.2021

EURO 2020 F Grubu son maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Macaristan, mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu maçta Adam Szalai ve Schafer'in golleriyle 3 puana çok yaklaşsa da Almanya Kai Havertz ve Goretzka'nın attığı gollerle eşitliği yakaladı. Mücadele 2-2 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F grubu son hafta maçında Macaristan ile Almanya karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesi Macaristan adına Adam Szalai'nin 11. dakikada attığı golle açıldı. Bu gole yanıt 66'da Kai Havertz ile geldi. 68. dakikada Schafer'in golüyle Macaristan bir kez daha öne geçse de 84'te Almanya Goretzka ile bir kez daha eşitliği yakaladı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Grubun bir diğer maçında Portekiz ile Fransa 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Almanya adını son 16'ya yazdırırken, Macaristan turnuvaya veda etti.

İŞTE F GRUBUNDAKİ PUAN DURUMU

1- FRANSA: 5 PUAN

2- ALMANYA: 4 PUAN

3- PORTEKİZ: 4 PUAN

4- MACARİSTAN: 2 PUAN

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