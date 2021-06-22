22 Haziran 2021, Salı

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberleri: İngiltere Milli Takımı'nda flaş karar! Mount ve Chilwel...

İngiltere Milli Takımı'nda flaş karar! Mount ve Chilwel...
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.06.2021

Son dakika haberleri: 2. maçında ile arasında oynanan maçın ardından İskoçyalı futbolcu 'un corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı. Bu durum sonrası futbolcuyla yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grupta ile oynanan maçta, 'den takım arkadaşları ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Koronavirüs testi negatif çıkan iki futbolcu, bu akşam ile oynanacak son grup maçında kadroda yer almayacak.

, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un koronavirüse yakalandığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Belçika lider tamamladı! Finlandiya'yı da devirdiler Belçika lider tamamladı! Finlandiya'yı da devirdiler
Danimarka son 16'da! Rusları farklı geçtiler Danimarka son 16'da! Rusları farklı geçtiler
37 yaşında veda etti! Tüm stat böyle alkışladı 37 yaşında veda etti! Tüm stat böyle alkışladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör