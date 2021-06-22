Son dakika EURO 2020 haberleri: Avrupa Şampiyonası D Grubu 2. maçında İngiltere ile İskoçya arasında oynanan maçın ardından İskoçyalı futbolcu Billy Gilmour'un corona virüsü test sonucu pozitif çıkmıştı. Bu durum sonrası futbolcuyla yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grupta İskoçya ile oynanan maçta, Chelsea'den takım arkadaşları Billy Gilmour ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Koronavirüs testi negatif çıkan iki futbolcu, bu akşam Çekya ile oynanacak son grup maçında kadroda yer almayacak.

İskoçya Futbol Federasyonu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un koronavirüse yakalandığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ