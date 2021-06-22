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Hırvatistan-İskoçya | CANLI

Hırvatistan-İskoçya | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () D Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. Hırvatistan-İskoçya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

D Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

HIRVATİSTAN-İSKOÇYA İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, , , Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic.

İskoçya: , O'Donnell, , , , , , , , , .


HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

'daki Hampten Park'ta oynanan ve saat 22.00'de başlayan Hırvatistan-İskoçya mücadelesinde Arjantin'den düdük çalıyor. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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