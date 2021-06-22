Hırvatistan-İskoçya | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu'nda 3. hafta ve son maçında Hırvatistan ile İskoçya karşı karşıya geliyor. Hırvatistan-İskoçya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 D Grubu son hafta maçında Hırvatistan ile İskoçya kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
HIRVATİSTAN-İSKOÇYA İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Petkovic.
İskoçya: Marshall, O'Donnell, Hanley, Tierney, Armstrong, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson, Adams, Dykes.
HIRVATİSTAN-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Glasgow'daki Hampten Park'ta oynanan ve saat 22.00'de başlayan Hırvatistan-İskoçya mücadelesinde Arjantin'den Fernando Andres Rapallini düdük çalıyor. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.
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