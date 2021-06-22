Çekya-İngiltere maçı öncesi Mason Mount ve Ben Chilwell'e Covid-19 şoku!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) yer alan İngiltere'de Mason Mount ve Ben Chilwell, Çekya maçı öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grupta İskoçya ile oynanan maçta, Chelsea'den takım arkadaşları Billy Gilmour ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Corona virüsü testi negatif çıkan iki futbolcu, bu akşam Çekya ile oynanacak son grup maçında kadroda yer almayacak.

İskoçya Futbol Federasyonu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un corona virüsüne yakalandığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

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