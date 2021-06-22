22 Haziran 2021, Salı

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Çekya-İngiltere maçı öncesi Mason Mount ve Ben Chilwell'e Covid-19 şoku!

Çekya maçı öncesi İngiltere'ye şok! 2 yıldız...
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () yer alan 'de ve , maçı öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle karantina altına alındı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grupta ile oynanan maçta, 'den takım arkadaşları ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Corona virüsü testi negatif çıkan iki futbolcu, bu akşam ile oynanacak son grup maçında kadroda yer almayacak.

, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un corona virüsüne yakalandığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

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