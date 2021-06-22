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Çekya İngiltere maçı CANLI

Çekya - İngiltere | CANLI
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Giriş Tarihi: 22.06.2021

D Grubu 3. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Grubun ilk 2 maçında 4 puan toplayan 2 takım, D grubunun liderliği için sahaya çıktı. Çekya - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

nefes kesiyor. D grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Çekya - İngiltere maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Çekya - İngiltere maçı 'den canlı yayınlanıyor.

ÇEKYA - İNGİLTERE İLK 11'LER

Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; .

İngiltere: , , , , , , , , , , .

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