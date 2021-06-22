22 Haziran 2021, Salı
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Çekya İngiltere maçı CANLI
EURO 2020 D Grubu 3. hafta maçında Çekya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Grubun ilk 2 maçında 4 puan toplayan 2 takım, D grubunun liderliği için sahaya çıktı. Çekya - İngiltere maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
EURO 2020 nefes kesiyor. D grubu son hafta maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Çekya - İngiltere maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
ÇEKYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Çekya - İngiltere maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
ÇEKYA - İNGİLTERE İLK 11'LER
Çekya: Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust, Darida, Jankto; Schick.
İngiltere: Pickford, Walker, Maguire, Stones, Shaw, Phillips, Rice, Grealish, Sterling, Saka, Kane.
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