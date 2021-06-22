23 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Çekya 0 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)
EURO 2020 D Grubu son hafta maçında Çeyka ile İngiltere kozlarını paylaştı. Grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, Çekya karşısında 12. dakikada Sterling'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu son hafta maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Maçı İngiltere 12. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 kazandı.
Grupta oynanan diğer maçta Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;
1- İNGİLTERE: 7 PUAN
2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)
3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)
4- İSKOÇYA: 1 PUAN
İngiltere ve Hırvatistan ilk 2 sıraya girerek bir üst tura yükselirken, Çekya en üçüncülerin arasına girmeyi başardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?