23 Haziran 2021, Çarşamba

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Çekya 0 - 1 İngiltere (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere hata yapmadı! Sterling Çekya'yı da yıktı
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 Giriş Tarihi: 22.06.2021

D Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, karşısında 12. dakikada Sterling'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan devam ediyor. D grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Maçı İngiltere 12. dakikada 'in golüyle 1-0 kazandı.

Grupta oynanan diğer maçta , 'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;

1- İNGİLTERE: 7 PUAN

2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)

3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)

4- İSKOÇYA: 1 PUAN

İngiltere ve Hırvatistan ilk 2 sıraya girerek bir üst tura yükselirken, Çekya en üçüncülerin arasına girmeyi başardı.

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