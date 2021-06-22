EURO 2020 D Grubu son hafta maçında Çeyka ile İngiltere kozlarını paylaştı. Grupta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, Çekya karşısında 12. dakikada Sterling'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D grubu son hafta maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaştı. Maçı İngiltere 12. dakikada Raheem Sterling'in golüyle 1-0 kazandı.

Grupta oynanan diğer maçta Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla D grubundan oluşan puan durumu şöyle;

1- İNGİLTERE: 7 PUAN

2- HIRVATİSTAN: 4 PUAN (+1 averaj Çekya'dan 1 gol fazla attı)

3- ÇEKYA: 4 PUAN (+1 averaj)

4- İSKOÇYA: 1 PUAN

İngiltere ve Hırvatistan ilk 2 sıraya girerek bir üst tura yükselirken, Çekya en üçüncülerin arasına girmeyi başardı.

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