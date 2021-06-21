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Ukrayna-Avusturya | CANLI

Ukrayna-Avusturya | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. Ukrayna-Avusturya mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

son hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

UKRAYNA-AVUSTURYA İLK 11'LER

Ukrayna: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

Avusturya: Bachmann; Dragovic, Alaba, Hinteregger; Lainer, Sabitzer, Schlager, Grillitsch, Laimer; Baumgartner, Arnautovic.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ulusal Arena'da oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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