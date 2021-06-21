21 Haziran 2021, Pazartesi
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Hollanda - 3 maç - 9 puan
Ukrayna 0-1 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Avusturya bir üst tura yükseldi!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu 3. ve son hafta maçında Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi. Ukrayna-Avusturya mücadelesini kırmızı-beyazlılar 1-0 kazandı ve grubu 2. bitirerek bir üst tura yükselen taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 C Grubu'nda mücadele eden Ukrayna ve Avusturya, son hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Avusturya 1-0 kazandı ve üst tura yükseldi.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada Christoph Baumgartner kaydetti.
Bu sonuçla birlikte gruptaki maçların ardından Avusturya 6 puana yükseldi ve grubu 2. sırada bitirdi. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kapattı.
EURO 2020 C GRUBU PUAN DURUMU
Hollanda - 3 maç - 9 puan
Avusturya - 3 maç - 6 puan
Ukrayna - 3 maç - 3 puan
Kuzey Makedonya - 3 maç - 0 puan
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