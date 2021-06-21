21 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Ukrayna 0-1 Avusturya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Avusturya bir üst tura yükseldi!

Ukrayna'yı yenen Avusturya bir üst tura yükseldi!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () C Grubu 3. ve son hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Ukrayna-Avusturya mücadelesini kırmızı-beyazlılar 1-0 kazandı ve grubu 2. bitirerek bir üst tura yükselen taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

C Grubu'nda mücadele eden ve , son hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Avusturya 1-0 kazandı ve üst tura yükseldi.

Avusturya'ya galibiyeti getiren golü 21. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte gruptaki maçların ardından Avusturya 6 puana yükseldi ve grubu 2. sırada bitirdi. Ukrayna ise 3 puanla 3. sırada kapattı.

EURO 2020 C GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda - 3 maç - 9 puan
Avusturya - 3 maç - 6 puan
Ukrayna - 3 maç - 3 puan
Kuzey Makedonya - 3 maç - 0 puan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Hollanda 3'te 3 yaptı! K. Makedonya veda etti Hollanda 3'te 3 yaptı! K. Makedonya veda etti
A Milli Futbol Takımı yurda döndü A Milli Futbol Takımı yurda döndü
Dembele'den Fransa'ya kötü haber Dembele'den Fransa'ya kötü haber
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör