21 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı yurda döndü

A Milli Futbol Takımı yurda döndü
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () A Grubu'nda mücadele eden ve çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvadan elenen 'mız, 'ye döndü.

'de , ve 'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek sonuncu olan ve şampiyonaya veda eden yurda döndü. 'na ait özel uçakla saat 15.00'te 'ın başkenti 'den 'a gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, kendi araçlarıyla 'ndan ayrıldı. Milli futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

TFF kardeş ülke Azerbaycan'a teşekkür etti! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Dembele'den Fransa'ya kötü haber Dembele'den Fransa'ya kötü haber
UEFA'dan umutlandıran paylaşım! Türkiye... UEFA'dan umutlandıran paylaşım! "Türkiye..."
Karaman ile Infantino'nun turnuva sohbeti! Karaman ile Infantino'nun turnuva sohbeti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör