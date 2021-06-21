Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda iki maçına ev sahipliği yapan Bakü'de ay-yıldızlılara gösterilen destek için Azerbaycan'a teşekkür etti. TFF'nin resmi internet sitesinden "Teşkkürler Qardaş Azerbaycan" başlığı ile bir mesaj yayınlanarak A Milli Takım'a yapılan desteğe teşekkür edildi. | Son dakika EURO 2020 haberleri