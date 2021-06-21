21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı yurda döndü
Son dakika spor haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele eden ve çıktığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı'mız, Türkiye'ye döndü.
EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybederek sonuncu olan ve şampiyonaya veda eden A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 15.00'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, kendi araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı. Milli futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.
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