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Son dakika EURO haberleri: A Milli Takım idmanında gergin anlar! Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal...

Milli Takım idmanında gergin anlar!
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve ile mücadele eden 'mız, gruptaki üç maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Milli Takım'da Dervişoğlu ve 'ın İsviçre maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda gerginlik yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

'ın maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Dervişoğlu'nun, ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca 'le de bir tartışma yaşadı.

Bu kavganın ardından teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.

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