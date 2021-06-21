Son dakika EURO haberleri: A Milli Takım idmanında gergin anlar! Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal...

Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üç maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Milli Takım'da Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal'ın İsviçre maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda gerginlik yaşadığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı.

Bu kavganın ardından teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile Enes dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ