Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa'da Ousmane Dembele kadrodan çıkarıldı

EURO 2020'de A Grubu'nda 3 maçta da puan alamayan A Milli Takım, turnuvayı hayal kırıklığıyla kapattı. İtalya, Galler ve İsviçre karşısında istenilen oyun ortaya koyulamadı. Milliler, 3 maçta kalesinde 8 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. UEFA EURO 2020 resmi sosyal medya hesabından, turnuvaya veda sonrası Türkiye ile ilgili paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri