21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Fransa'da Ousmane Dembele kadrodan çıkarıldı

Dembele'den Fransa'ya kötü haber
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Son dakika haberleri: 'nda (EURO 2020) mücadele eden 'da, kanat oyuncusu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ile 1-1 berabere kalınan maçta dizinden sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun, şampiyonanın geri kalanında oynayamayacağı belirtildi.

F Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alan Fransa, son grup maçında 23 Haziran Çarşamba günü ile karşılaşacak.

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