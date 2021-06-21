Son dakika EURO 2020 haberi: Usta yazarlar İsviçre-Türkiye maçını yorumladı! "Bu futbolu hak etmiyor"
A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milliler, grubu puan alamadan tamamladı. Usta yazarlar da İsviçre - Türkiye karşılaşmasını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
ERMAN TOROĞLU - AŞÇI KÖTÜYDÜ!
Finallere çıktığımız ilk maçta Şenol Güneş'in ideal kadro dediği kadroda iki tane yurt içinde oynayan oyuncu var. 9 tanesi dışarda. Peki bu Şenol Güneş bu dışarıda oynayan futbolculara hitap edebiliyor mu? Bazıları çok üst düzey takımda oynuyorlar. Şu gözüküyor ki bu Milli Takım'ın genel kadrosu bu futbolu hak etmiyor. Yani iyi bir aşçı olursa bu kadro daha farklı futbol oynar.
Bundan 15-20 sene evvel olsaydı tamam. Bizde oynayan oyuncular fazlaydı. Net olarak Şenol Güneş bu Milli Takım'a hakim olamıyor. Üç tane maç oynadık. Bir tane gol attık. O da uzaktan vurulan bir şut. Ne oynadık Allah aşkına! Rezalet. Yenilebiliriz, açık farklı da mağlup olabiliriz ama adam gibi mücadele ederiz. Çatır çatır oynarız, olmaz. Şu gözüküyor ki futbolcularda da bir rahatsızlık var. Bir mutsuzluk var. Bunun bir sebebi vardır muhakkak.
Yirmi bir takımlı ligimizde Şenol Güneş ligi bir hafta erken bitirdi. Çok futbolcu yurt dışından geldi bir hafta sonra. O bir hafta önce kampa aldı. Adama sorarlar bir hafta evvel kampa aldığın takım bu mu diye. Üç maçta da rakiplerimiz bizden iyiydi.
Belki de bu turnuvanın en kötü takımıyız. Ve son iki maçımızı Azerbaycan'da oynuyoruz. Bakü'de. Biz 85 milyon bir ülke, onlar 10 milyon. Yani bu Milli Takım, Şenol Güneş'le beraber 95 milyonu perişan etti. Olacak şey değil! Dakika 65, elinde kalem kağıt Şenol Güneş kenarda bir şeyler yazıyor. Merak ettim ne yazıyor? Ama tahmin ettim; "Ben bir şey yapamadım, istifa ediyorum" diye... Çünkü böyle hayırlısı olur.
REHA KAPSAL - STRATEJİ
Milli Takım'ın İtalya ve Galler mağlubiyetinden sonra İsviçre maçında en iyi 3.'lük şansı azdı. Az olsa da prestij açısından galip gelmesi turnuvaya veda etse bile çok önemliydi. Yine ilk iki maçtaki gibi aynı şeyleri yapıp farklı oyuncuları oynatıp saha içinde farklı işleri beklemek doğru değildi. Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 maçta da farklı futbol kültürleri olan ekiplerle oynadık ve farklı 11'lerle sahaya çıktık. Başarılı bir hikaye yazmaya gittiğimiz şampiyonada, fazlasıyla oyun eksiklerimiz, mücadelemiz, plansızlığımız görüldü.
Bu başarısızlığın iki ayağı vardır. Birincisi teknik adam, ikincisi de oyuncular. Bu turnuvada oyuncuların performansı, taktiksel eksiklikle açıklanamayacak kadar kötüydü. Bu kadar büyük organizasyonda saha dışından saha içine hiçbir şekilde enerjisi, aidiyet duygusu, konsantrasyonu, hırsı, isyanı, tutkusu geçmeyen; laf olsun diye turnuvaya gelmiş, -bir veya iki oyuncu hariç- aynı moddaki futbolcu topluluğundan başarı beklemek hayaldi.
İşler bazen istediğiniz gibi gitmeyebilir ama Milli Takım seviyesine gelmiş bir oyuncunun performansı yüzde yüz olur. Limitlerini zorlar, bunun sonucunda da galip gelemeyebilir. Kötü de oynayabilir ama taviz vermeyeceği ön büyük özelliği formanın göğsündeki ay-yıldızın hakkını vermek.
İkinci ayağı da Şenol hocanın formsuz olduğu bir şampiyona yaşadık. Savunma ve hücum oyunumuzdaki tutarsızlık, plansızlık, hazırlıksızlık dikkat çekti. İlk 11 seçimlerinde ve sonradan girenlerin doğru analiz edilmemesi, mental olarak da saha dışından saha içine girememeleri performans alınamamasındaki etkenlerden biriydi. 'Mühim olan iyiyken değil kötüyken strateji belirlemektir.' Başarısız olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda en temel eksiklik buydu ve bu farkı kendi lehimize çeviremediğimizden başarısız olmak kaçınılmazdı.
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