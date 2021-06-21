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Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan umutlandıran paylaşım! "Türkiye..."

UEFA'dan umutlandıran paylaşım! Türkiye...
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

'de A Grubu'nda 3 maçta da puan alamayan , turnuvayı hayal kırıklığıyla kapattı. , ve karşısında istenilen oyun ortaya koyulamadı. Milliler, 3 maçta kalesinde 8 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. resmi sosyal medya hesabından, turnuvaya veda sonrası ile ilgili paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

A Milli Futbol Takımı'mız büyük umutlarla başladığı 'nda () beklenmedik sonuçlar aldı. A Grubu'nda , ve ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, turnuvaya puansız veda etti. 'nin gruptaki tek golü İsviçre karşısında 'den geldi. resmi sosyal medya hesabından, Türkiye paylaşımında bulundu.

"GERİ DÖNECEKLER"

EURO 2020 resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi, ancak geri dönecekler."

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