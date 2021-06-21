21 Haziran 2021, Pazartesi
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"GERİ DÖNECEKLER"
Son dakika EURO 2020 haberi: UEFA'dan umutlandıran paylaşım! "Türkiye..."
EURO 2020'de A Grubu'nda 3 maçta da puan alamayan A Milli Takım, turnuvayı hayal kırıklığıyla kapattı. İtalya, Galler ve İsviçre karşısında istenilen oyun ortaya koyulamadı. Milliler, 3 maçta kalesinde 8 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. UEFA EURO 2020 resmi sosyal medya hesabından, turnuvaya veda sonrası Türkiye ile ilgili paylaşım geldi. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
A Milli Futbol Takımı'mız büyük umutlarla başladığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) beklenmedik sonuçlar aldı. A Grubu'nda İtalya, Galler ve İsviçre ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, turnuvaya puansız veda etti. Türkiye'nin gruptaki tek golü İsviçre karşısında İrfan Can Kahveci'den geldi. UEFA EURO 2020 resmi sosyal medya hesabından, Türkiye paylaşımında bulundu.
"GERİ DÖNECEKLER"
UEFA EURO 2020 resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi, ancak geri dönecekler."
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