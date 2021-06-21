21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Hikmet Karaman ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun turnuva sohbeti!

Karaman ile Infantino'nun turnuva sohbeti!
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nı yerinden takip eden teknik direktör , Başkanı ile 'de görüştü. İkilinin Almanca konuştuğu futbol sohbeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.| Son dakika EURO 2020 haberleri

'nı () yerinde takip eden teknik direktör , Başkanı ile 'de görüştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile olan Almanca konuştukları anları sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile 'nı değerlendirdik" notunu düştü. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

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