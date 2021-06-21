Son dakika EURO 2020 haberi: Hikmet Karaman ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun turnuva sohbeti!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nı yerinden takip eden teknik direktör Hikmet Karaman, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Bakü'de görüştü. İkilinin Almanca konuştuğu futbol sohbeti sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.| Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) yerinde takip eden teknik direktör Hikmet Karaman, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Bakü'de görüştü.

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile olan Almanca konuştukları anları sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman, "FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdik" notunu düştü. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

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