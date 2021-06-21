21 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da Şenol Güneş 8 futbolcuya şans vermedi!

EURO 2020'de 8 isim forma şansı bulamadı!
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

, 'nda A grubunda oynadığı 3 maçtan da puan çıkaramadı. Türkiye, ilk karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve son müsabakasında İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Milliler, 3 karşılaşmada 8 gol yerken, sadece 1 gol kaydedebildi. Grup maçları boyunca teknik direktör 'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirildi. Güneş'in tercihleri doğrultusunda aday kadrosuna seçilen ancak süre almayan 8 futbolcu oldu. İşte o isimler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Büyük umutlarla girilen 'nda turnuvayı 0 puanla tamamlayan , adeta hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı oynayan milliler, 'da oynanan bu mücadeleyi 3-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Bakü'ye geçerek Galler ve İsviçre maçlarını taraftar önünde oynayan ay-yıldızlılar, Galler'e 2-0, İsviçre'ye ise 3-1 mağlup olarak 'yi galibiyet alamadan tamamladı.

Grup maçları boyunca 'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirildi. Sabah'ın haberine göre, EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre alamayan 8 futbolcu bulunuyor.

İşte A Milli Takım 'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak süre alamayan o isimler...

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