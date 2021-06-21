A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A grubunda oynadığı 3 maçtan da puan çıkaramadı. Türkiye, ilk karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve son müsabakasında İsviçre'ye ise 3-1 mağlup oldu. Milliler, 3 karşılaşmada 8 gol yerken, sadece 1 gol kaydedebildi. Grup maçları boyunca teknik direktör Şenol Güneş'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirildi. Güneş'in tercihleri doğrultusunda EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre almayan 8 futbolcu oldu. İşte o isimler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Büyük umutlarla girilen 2020 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvayı 0 puanla tamamlayan A Milli Futbol Takımı, adeta hayal kırıklığı yaşattı. Turnuvanın açılış maçını İtalya'ya karşı oynayan milliler, Roma'da oynanan bu mücadeleyi 3-0 kaybederek kötü bir başlangıç yapmıştı. Ardından Bakü'ye geçerek Galler ve İsviçre maçlarını taraftar önünde oynayan ay-yıldızlılar, Galler'e 2-0, İsviçre'ye ise 3-1 mağlup olarak EURO 2020'yi galibiyet alamadan tamamladı.

Grup maçları boyunca Şenol Güneş'in kadro tercihleri ve süre vermediği isimler eleştirildi. Sabah'ın haberine göre, EURO 2020 aday kadrosuna seçilen ancak süre alamayan 8 futbolcu bulunuyor.

İşte A Milli Takım 'ın EURO 2020 kadrosunda bulunan ancak süre alamayan o isimler...

Mert Günok, Altay Bayındır, Ozan Kabak, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Abdülkadir Ömür ve Rıdvan Yılmaz.

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