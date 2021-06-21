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Rusya-Danimarka | CANLI

Rusya-Danimarka | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geliyor. Rusya-Danimarka mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020 B Grubu son hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

RUSYA-DANİMARKA MAÇI İLK 11'LER

Rusya: Safonov, , Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, , Dzyuba.

Danimarka: , , , , , , , Hojbjerg, , Poulsen, .

RUSYA-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan Rusya-Danimarka maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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