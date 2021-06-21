22 Haziran 2021, Salı
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Rusya-Danimarka | CANLI
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda 3. hafta ve son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Rusya-Danimarka mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...
EURO 2020 B Grubu son hafta maçında Rusya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
RUSYA-DANİMARKA MAÇI İLK 11'LER
Rusya: Safonov, Fernandes, Diveev, Dzhikiya, Kudryashov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Golovin, Dzyuba.
Danimarka: Schmeichel, Wass, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Damsgaard, Poulsen, Braithwaite.
RUSYA-DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Saat 22.00'da başlayan Rusya-Danimarka maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.
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