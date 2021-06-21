21 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Rusya 1-4 Danimarka (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Danimarka Rusya'yı farklı geçti!

Danimarka son 16'da! Rusları farklı geçtiler
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası () B Grubu'nda 3. hafta ve son maçında ile karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan Rusya-Danimarka mücadelesini Danimarka 4-1 kazandı ve 'nın da 'yı yenmesiyle birlikte grubu 2. bitirdi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

3. maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Danimarka 4-1 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada , 59'da , 79. dakikada ve 82'de ise kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Dzyuba'dan geldi.

Grubun diğer maçında 'yı 2-0 mağlup ederken; bu sonuçlarla birlikte Danimarka 2. oldu ve üst tura yükseldi.

EURO 2020 B GRUBU PUAN DURUMU

Belçika - 3 maç - 9 puan
Danimarka - 3 maç - 3 puan
Finlandiya - 3 maç - 3 puan
Rusya - 3 maç - 3 puan

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Belçika lider tamamladı! Belçika lider tamamladı!
Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! Daha iyisini istemiştik Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! "Daha iyisini istemiştik"
37 yaşında veda etti! Tüm stat böyle alkışladı 37 yaşında veda etti! Tüm stat böyle alkışladı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör