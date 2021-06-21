2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda 3. hafta ve son maçında Rusya ile Danimarka karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan Rusya-Danimarka mücadelesini Danimarka 4-1 kazandı ve Belçika'nın da Finlandiya'yı yenmesiyle birlikte grubu 2. bitirdi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 B Grubu 3. maçında Rusya ile Danimarka kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Danimarka 4-1 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Damsgaard, 59'da Poulsen, 79. dakikada Christensen ve 82'de ise Maehle kaydetti. Rusya'nın tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Dzyuba'dan geldi.

Grubun diğer maçında Belçika Finlandiya'yı 2-0 mağlup ederken; bu sonuçlarla birlikte Danimarka 2. oldu ve üst tura yükseldi.

EURO 2020 B GRUBU PUAN DURUMU

Belçika - 3 maç - 9 puan

Danimarka - 3 maç - 3 puan

Finlandiya - 3 maç - 3 puan

Rusya - 3 maç - 3 puan

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