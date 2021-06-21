Kuzey Makedonya - Hollanda maçı CANLI ANLATIMI
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C grubu son hafta mücadelesinde Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde Hollanda 6 puanla grubun lideri, Makedonya ise 0 puanla son sırada bulunuyor. Kuzey Makedonya - Hollanda maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. C grubu son hafta mücadelesinde Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. Kuzey Makedonya - Hollanda maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Kuzey Makedonya - Hollanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
K. MAKEDONYA - HOLLANDA İLK 11'LER
Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu; Eljif Elmas, Ademi, Tricovski, Bardhi, Alioski; Trajkovski, Pandev
Hollanda: Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Frenkie De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Malen, Depay.
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