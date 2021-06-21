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Kuzey Makedonya - Hollanda maçı CANLI ANLATIMI

K. Makedonya - Hollanda | CANLI
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'nda heyecan devam ediyor. C grubu son hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Maç öncesinde Hollanda 6 puanla grubun lideri, ise 0 puanla son sırada bulunuyor. Kuzey Makedonya - Hollanda maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nda heyecan devam ediyor. C grubu son hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. Kuzey - Hollanda maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Kuzey Makedonya - Hollanda maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

K. MAKEDONYA - HOLLANDA İLK 11'LER

Kuzey Makedonya: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, ; , , , , ; Trajkovski, Pandev

Hollanda: ; , , Blind; Dumfries, Gravenberch, , Wijnaldum, ; Malen, .

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