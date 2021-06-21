Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)
2020 Avrupa Şampiyonası C Grubu son maçında Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçını kazanarak bu karşılaşmaya çıkan Hollanda, 3-0'lık skorla bir kez daha galibiyete ulaşarak C grubunu lider tamamladı. Öte yandan Kuzey Makedonya ise 3 maçın ardından 0 puanda kalarak turnuvaya veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (EURO 2020 haberleri)
EURO 2020'de C grubunun son maçları oynandı. Gruptaki rakipleri Avusturya ve Ukrayna'yı mağlup eden Hollanda, son maçta Kuzey Makedonya'yı da 3-0 yendi. Portakallar'a galibiyeti getiren goller, 24'te Memphis Depay, 51 ve 58'de Wijnaldum'dan geldi.
Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Kuzey Makedonya, 3 maçın ardından puan alamadı ve turnuvaya veda etti.
Gruptaki bir diğer maçta ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.
C grubundaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle;
1- HOLLANDA: 9 PUAN
2- AVUSTURYA: 6 PUAN
3- UKRAYNA: 3 PUAN
4- KUZEY MAKEDONYA: 0 PUAN
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