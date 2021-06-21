21 Haziran 2021, Pazartesi

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Kuzey Makedonya 0 - 3 Hollanda (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda 3'te 3 yaptı! K. Makedonya veda etti
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

son maçında ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk 2 maçını kazanarak bu karşılaşmaya çıkan Hollanda, 3-0'lık skorla bir kez daha galibiyete ulaşarak C grubunu lider tamamladı. Öte yandan Kuzey Makedonya ise 3 maçın ardından 0 puanda kalarak turnuvaya veda etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

EURO 2020'de C grubunun son maçları oynandı. Gruptaki rakipleri ve 'yı mağlup eden , son maçta 'yı da 3-0 yendi. Portakallar'a galibiyeti getiren goller, 24'te , 51 ve 58'de 'dan geldi.

Tarihinde ilk kez 'na katılan Kuzey Makedonya, 3 maçın ardından puan alamadı ve turnuvaya veda etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti.

C grubundaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle;

1- HOLLANDA: 9 PUAN

2- AVUSTURYA: 6 PUAN

3- UKRAYNA: 3 PUAN

4- KUZEY MAKEDONYA: 0 PUAN

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