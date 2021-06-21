21 Haziran 2021, Pazartesi
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İsviçre-Türkiye maçının cengaveri Mert Müldür!
A Milli Takım'ımız, EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, turnuvaya veda etti. Takımımızın yıldızı ise Mert Müldür oldu. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
A Milli Takım, İsviçre karşısında da beklentilerin altında kalırken sahada bir tam anlamıyla bir cengaver vardı. Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulabilen Mert Müldür, İsviçre'ye tek başına kafa tutan isimdi. Sağ bek olmasına karşın sol da görev yapan Mert sık sık hücuma katıldı ve 16, 33 ve 43. dakikada gol aradı. Ancak 3 vuruşunda da kaleci Sommer'i aşmayı başaramadı. İkinci yarıda da var gücüyle mücadele eden Sassuolo'lu oyuncu, bitiş düdüğüyle birlikte yerde çöktü kaldı.
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