21 Haziran 2021, Pazartesi

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İsviçre-Türkiye maçının cengaveri Mert Müldür!

Cengaver Mert Müldür!
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

'ımız, son maçında 'ye 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, turnuvaya veda etti. Takımımızın yıldızı ise oldu. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

, karşısında da beklentilerin altında kalırken sahada bir tam anlamıyla bir cengaver vardı. 'ın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulabilen , İsviçre'ye tek başına kafa tutan isimdi. Sağ bek olmasına karşın sol da görev yapan Mert sık sık hücuma katıldı ve 16, 33 ve 43. dakikada gol aradı. Ancak 3 vuruşunda da kaleci Sommer'i aşmayı başaramadı. İkinci yarıda da var gücüyle mücadele eden 'lu oyuncu, bitiş düdüğüyle birlikte yerde çöktü kaldı.

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