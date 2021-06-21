Finlandiya Belçika maçı CANLI
EURO 2020 B Grubu son hafta maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Grup aşamasındaki ilk 2 maçını kazanan Belçika, bu maçta da 3 puanı alarak 3'te 3 yapmak istiyor. Öte yandan Finlandiya ise zorlu rakibi karşısında grupta 2. olmak veya en iyi 3. olmak adına puan ya da puanlar almak istiyor. Finlandiya - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri
2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. B grubu son hafta maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya geliyor. Finlandiya - Belçika maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
FİNLANDİYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Finlandiya - Belçika maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
FİNLANDİYA - BELÇİKA İLK 11'LER
Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, O'Shaughnessy, Toivio, Uronen, Raitala, Kamara, Lod, Sparv, Pukki, Pohjanpalo
Belçika: Courtois, Vermaelen, Boyata, Denayer, Witsel, De Bruyne, Hazard, Chadli, Trossard, Doku, Lukaku
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