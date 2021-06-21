21 Haziran 2021, Pazartesi

HABERLER

Finlandiya Belçika maçı CANLI

Finlandiya - Belçika | CANLI
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2021

EURO 2020 B Grubu son hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasındaki ilk 2 maçını kazanan Belçika, bu maçta da 3 puanı alarak 3'te 3 yapmak istiyor. Öte yandan Finlandiya ise zorlu rakibi karşısında grupta 2. olmak veya en iyi 3. olmak adına puan ya da puanlar almak istiyor. Finlandiya - Belçika maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri

2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. B grubu son hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Finlandiya - Belçika maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...


FİNLANDİYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan Finlandiya - Belçika maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

FİNLANDİYA - BELÇİKA İLK 11'LER

Finlandiya: Hradecky, Arajuuri, O'Shaughnessy, Toivio, Uronen, Raitala, Kamara, Lod, Sparv, Pukki, Pohjanpalo

Belçika: , , , , , , , , , ,

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Hollanda 3'te 3 yaptı! K. Makedonya veda etti Hollanda 3'te 3 yaptı! K. Makedonya veda etti
Ukrayna'yı yenen Avusturya bir üst tura yükseldi! Ukrayna'yı yenen Avusturya bir üst tura yükseldi!
A Milli Futbol Takımı yurda döndü A Milli Futbol Takımı yurda döndü
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör