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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

heyacanı devam ediyor. 'nda 3. hafta maçlarına geçildi. C grubunda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak müsabaka öncesi iki ekip de 3 puanda bulunuyor. Peki, Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Son dakika EURO 2020 haberleri

'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. 'nda ile kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, 6 puanda bulunurken 'nın puanı bulunmuyor.

Ukrayna - Avusturya maçını kokartlı Türk hakem yönetecek.

Zorlu mücadele, 'nın başkenti 'teki 'da oynanacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Avusturya maçı saat 19.00'da başlayacak ve ekranlarından canlı yayınlanacak.

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