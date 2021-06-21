EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2020 heyacanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. hafta maçlarına geçildi. C grubunda Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak müsabaka öncesi iki ekip de 3 puanda bulunuyor. Peki, Ukrayna - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile Avusturya kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşmada, iki takımın da 3 puanı bulunuyor. Grupta, Hollanda 6 puanda bulunurken Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmuyor.

Ukrayna - Avusturya maçını FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Zorlu mücadele, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da oynanacak.

UKRAYNA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ukrayna - Avusturya maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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