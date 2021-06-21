21 Haziran 2021, Pazartesi
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Rusya Danimarka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 heyacanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. hafta maçları oynanıyor. B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Rusya, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Danimarka ise henüz puan alamadı ve son sırada bulunuyor. Peki, Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Rusya ile Danimarka kozlarını paylaşacak.
Rusya'nın grupta 3 puanı bulunurken Danimarka henüz puanla tanışamadı.
Saat 22.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede Fransız Clement Turpin düdük çalacak.
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