EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Rusya Danimarka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 heyacanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. hafta maçları oynanıyor. B Grubu'nda Rusya ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Rusya, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Danimarka ise henüz puan alamadı ve son sırada bulunuyor. Peki, Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Rusya ile Danimarka kozlarını paylaşacak.

Rusya'nın grupta 3 puanı bulunurken Danimarka henüz puanla tanışamadı.

Saat 22.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede Fransız Clement Turpin düdük çalacak.

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