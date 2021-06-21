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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Rusya Danimarka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Rusya Danimarka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

heyacanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. hafta maçları oynanıyor. B Grubu'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Rusya, 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Danimarka ise henüz puan alamadı ve son sırada bulunuyor. Peki, Rusya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'de heyecan devam ediyor. B Grubu'nda Rusya ile kozlarını paylaşacak.

Rusya'nın grupta 3 puanı bulunurken Danimarka henüz puanla tanışamadı.

Saat 22.00'da başlayacak maç TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede Fransız düdük çalacak.

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