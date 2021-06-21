21 Haziran 2021, Pazartesi

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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

heyacanı devam ediyor. 'nda 3. hafta maçları oynanıyor. C grubunda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak müsabaka öncesi Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Peki, Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Son dakika EURO 2020 haberleri

'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. 'nda ile kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor.

Zorlu randevuyu 'nda yönetecek.

KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'da oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve 'den canlı yayınlanacak.

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