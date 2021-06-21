21 Haziran 2021, Pazartesi
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?
EURO 2020 heyacanı devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda 3. hafta maçları oynanıyor. C grubunda Kuzey Makedonya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleye sahne olacak müsabaka öncesi Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor. Peki, Kuzey Makedonya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'de 3. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile Hollanda kozlarını paylaşıyor. C grubundaki kritik karşılaşma öncesinde Kuzey Makedonya'nın puanı bulunmazken, Hollanda 6 puanla zirvede yer alıyor.
Zorlu randevuyu Romanya Futbol Federasyonu'nda Istvan Kovacs yönetecek.
KUZEY MAKEDONYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Johan Cruijff Arena'da oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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