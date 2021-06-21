EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Finlandiya Belçika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu 3. maçında Finlandiya ile Belçika karşı karşıya gelecek. 3 puanı bulunan Finlandiya ile 6 puanlı Belçika, Krestovskiy Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki Finlandiya-Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan devam ediyor. B Grubu 3. ve son maçında Finlandiya ile Belçika kozlarını paylaşacak. Rusya'nın Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmada Alman hakem Felix Brych düdük çalacak.
FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki
Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi
FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Euro 2020 B Grubu'nda oynanacak Finlandiya-Belçika maçı saat 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
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