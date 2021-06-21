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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki Finlandiya Belçika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Finlandiya Belçika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 Giriş Tarihi: 21.06.2021

'de heyecan devam ediyor. 'nda B Grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. 3 puanı bulunan Finlandiya ile 6 puanlı Belçika, 'nda kozlarını paylaşacak. Peki Finlandiya-Belçika maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak. İşte detaylar... | Son dakika EURO 2020 haberleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () heyecan devam ediyor. B Grubu 3. ve son maçında ile kozlarını paylaşacak. 'nın 'nda oynanacak mücadele gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyor. Kritik karşılaşmada Alman hakem düdük çalacak.

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Finlandiya: Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen; Lod, Sparv, Kamara; Pohjanpalo, Pukki

Belçika: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, , ; , E. Hazard;

FİNLANDİYA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
'nda oynanacak Finlandiya-Belçika maçı saat 22.00'de başlayacak. Zorlu müsabaka 'den canlı yayınlanacak.

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