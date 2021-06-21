A Milli Takım'da Yusuf Yazıcı'dan paylaşım! "Daha iyisini istemiştik"
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda yer alan A Milli Takım'ımız, 3 maçta 0 puan topladı ve turnuvaya gruplar aşamasında veda etti. Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Daha iyisini istemiştik" dedi. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020'ye erken veda eden A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yazıcı, "Çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız" dedi.
YAZICI: ÇOK DAHA İYİSİ OLSUN İSTEMİŞTİK
Milli takımın yıldız futbolcusu Yazıcı, yaşadığı üzüntüyü yaptığı paylaşımla şu şekilde dile getirdi:
"Çok üzgünüz. Siz, biz, hepimiz çok daha iyisi olsun istemiştik, çok daha iyisini de hak etmiştik, hak etmiştiniz ama olmadı. Sıkıntılı geçen bir senenin sonunda yüzünüze bir parça gülümseme, kalplerinize bir parça mutluluk kondurmaktı hedefimiz ama olmadı. Ama öğrenerek, ders alarak, her zamanki gibi, umudumuzu koruyarak çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Bunu yine hepimiz el ele vererek yapacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?