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Son dakika spor haberi: İsviçre - Türkiye maçında millilere büyük destek! İşte karşılaşmadan notlar...

Millilere büyük destek!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

A Milli Takım'ımız EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde Bakü'de millilere büyük destek gösterildi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı. İşte maçtan notlar... | Son dakika spor haberleri

(EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da teknik direktör , Galler ile oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, Galler karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan sakatlığı bulunan 'ın yanı sıra ve 'ın yerine, İsviçre maçında , ve 'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede , savunmada , Merih Demiral, , Mert Müldür, orta sahada , , , Hakan Çalhanoğlu ve İrfan Can Kahveci, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Dorukhan Toköz, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, , Orkun Kökçü ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

, Kerem Aktürkoğlu ve sakatlığı bulunan Umut Meraş ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 3 MAÇTA DA KADROYA GİREMEDİ

A Milli Takımın 26 kişilik aday kadrosunda yer alan Abdülkadir Ömür, İtalya ve Galler karşılaşmalarının ardından İsviçre karşılaşmasının da maç kadrosunda yer almadı.

Abdülkadir üç maçın da kadrosuna giremeyen tek isim oldu.

Ay-yıldızlı ekipte Rıdvan Yılmaz ise İsviçre karşılaşmasında yedekler arasında yer alarak, ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK

Türkiye ile İsviçre arasında oynanan karşılaşmada Bakü Olimpiyat Stadı'nın yaklaşık 30 bin futbolsever tribünde yer aldı.

Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇI İZLEDİ

İsviçre ile Türkiye arasında Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

MAÇ ÖNCESİ TÖREN YAPILDI

Türkiye-İsviçre karşılaşması için Bakü Olimpiyat Stadı'nda kısa bir tören düzenlendi.

Saha zeminine Avrupa Şampiyonası Kupası'nın görselinin olduğu bir pankart serilirken, stat ekranlarında da 1960'dan bugüne kadar kazanılan Avrupa şampiyonluklarının görüntüleri yer aldı.

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