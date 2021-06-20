20 Haziran 2021, Pazar

HABERLER

Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçında 3 değişiklik

Şenol Güneş'ten 3 değişiklik
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika EURO 2020 haberleri: 'ndaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızda Galler maçında ilk 11'de çıkan 3 isim sahada yer almadı.

. 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da ilk 11 belli oldu. Galler karşısında ilk 11'de oynayan ancak sakatlanarak yerini 'e bırakan , iyileşmediği için İsviçre karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik Direktör , Mert Müldür'e ilk 11'de şans verirken, ve 'ı da kenara çekti. Okay Yokuşlu'nun bölgesini 'a teslim eden Güneş, 'ı ise tekrar 11'de sahaya sürdü. Tecrübeli hocanın diğer tercihi ise Kahveci oldu. A Milli Takım'ın İsviçre karşısındaki 11'i şu şekilde:

- Zeki, Merih, Çağlar, Mert - Kaan Ayhan, , , İrfan Can, - .

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İrfan Can'dan jeneriklik gol! İrfan Can'dan jeneriklik gol!
İsviçre - Türkiye | CANLI İsviçre - Türkiye | CANLI
İsviçre - Türkiye maçına Mert Müldür damgası! Dikkat çeken istatistik İsviçre - Türkiye maçına Mert Müldür damgası! Dikkat çeken istatistik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör