20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Şenol Güneş İsviçre - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Bundan ders alacağız"

Güneş'ten EURO 2020 yorumu! Bundan ders alacağız
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'de A Grubu'nda mücadele eden 'mız, gruptaki son maçında 'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü , mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in İsviçre - maçı yorumu...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () A Grubu'nda mücadele eden 'mız, ve mağlubiyetlerinin ardından gruptaki üçüncü maçında ile karşılaştı. En iyi üçüncülük ihtimali için mücadele eden milliler, 'nda oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

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Mücadele sonrası teknik direktör Şenol Güneş, TRT'ye açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"GRUPTAN ÇIKMAK HAYALİMİZDİ"

"Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi. Gruptan goller atarak çıkmak isterken, golü de zor bulduk, puan da alamadık."

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"TURNUVA BİZİM İÇİN İYİ GEÇMEDİ"

"Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi."

"OYUNCULARIN GELECEKLERİ PARLAK"

"Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamalarının getirdiği ezilmişliği de biliyorum. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Bunu kullanamadık. Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak."

"DERSLER ALARAK GELECEĞE BAKMAK LAZIM"

"Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım."

"Hem takımı başarıya götüremedik, beklentinin altında ezildik belki. Oyuncular da futbolu kendi adına yukarıya çıkaramadılar."

Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar 'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar

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