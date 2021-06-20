Son dakika spor haberleri: EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Şenol Güneş'in İsviçre - Türkiye maçı yorumu...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ve Galler mağlubiyetlerinin ardından gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaştı. En iyi üçüncülük ihtimali için mücadele eden milliler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden 3-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

Mücadele sonrası teknik direktör Şenol Güneş, TRT'ye açıklamalarda bulundu. İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

"GRUPTAN ÇIKMAK HAYALİMİZDİ"

"Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekliyoruz. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir futbol ve iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkarıp gruptan çıkmak hayalimizdi. Gruptan goller atarak çıkmak isterken, golü de zor bulduk, puan da alamadık."

"TURNUVA BİZİM İÇİN İYİ GEÇMEDİ"

"Bu takım genç bir takım, bir tecrübe geçirecek. Hataları düzeltip, daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Gençlerin geleceklerinin parlak olduğunu düşünüyorum ama bu turnuva bizim için iyi geçmedi."

"OYUNCULARIN GELECEKLERİ PARLAK"

"Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerini yapamamalarının getirdiği ezilmişliği de biliyorum. Bu turnuva, çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Bunu kullanamadık. Oyunculara inanıyorum ve güveniyorum. Türkiye de inansın. Bu oyuncuların gelecekleri parlak. Buradan dersleri çıkararak çok daha iyi bir milli takım olacak."

"DERSLER ALARAK GELECEĞE BAKMAK LAZIM"

"Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Geçmiş başarıları da buraya taşıyamayız, geçmiş başarısızlığı da buraya taşıyamayız. Elemelerdeki başarıyı buraya getiremedik, burası ayrı. Bundan dersler alarak geleceğe bakmak lazım."

"Hem takımı başarıya götüremedik, beklentinin altında ezildik belki. Oyuncular da futbolu kendi adına yukarıya çıkaramadılar."

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