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Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre-Türkiye maçı öncesinde Bakü'de Mehter Marşı!

İsviçre-Türkiye maçı öncesi Bakü'de Mehter Marşı!
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika haberleri: A Milli Takım'ımız Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi 'de marşlı geçit töreni düzenlendi. İsviçre- maçı öncesi millilerimizin puanı bulunmuyor.

- A Grubu maçına ev sahipliği yapacak 'de Marşlı geçit töreni düzenlendi.

'ın başkenti Bakü'deki 'nda bu akşam TSİ 19.00'da oynanacak maçında 'nı desteklemek için Bakü'de bulunan Türk futbolseverler maçı sabırsızlıkla beklerken, başkent sokakları ile inledi.

Maçın başlamasına saatler kala Bakü'de en işlek caddelerinden biri olan 'nda Mehter Marşı eşliğinde düzenlenen yürüyüş renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Türkiye, İsviçre ve milli takımlarını temsil eden dansçılar, müzisyenler, maskotlar ve taraftarlar katıldı. Vatandaşların geçit törenine ilgisi ise büyük oldu.
Son dakika EURO 2020 haberleri: İsviçre-Türkiye maçı öncesinde Bakü'de Mehter Marşı!

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