Son dakika EURO 2020 haberleri: Burak Yılmaz İsviçre - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Yaşanmaması gereken günler yaşadık"
Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020'deki üçüncü maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Şampiyonayı puansız kapatan Ay-Yıldızlılarda tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, maç sonu açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.
EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, gruptaki üçüncü maçında İsviçre ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan milliler, grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.
Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Burak, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz. Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.
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