20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Burak Yılmaz İsviçre - Türkiye maçı sonrası konuştu! "Yaşanmaması gereken günler yaşadık"

Yaşanmaması gereken günler yaşadık
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'mız 'deki üçüncü maçında 'ye 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Şampiyonayı puansız kapatan Ay-Yıldızlılarda tecrübeli futbolcu , maç sonu açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.

'de A Grubu'nda mücadele eden 'mız, gruptaki üçüncü maçında ile karşılaştı. Mücadeleden 3-1 yenik ayrılan milliler, grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı açıklamalarda bulundu. Burak, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki kendimizi gereksiz strese soktuk. Herkesten özür diliyoruz, mahcup ettik herkesi. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklıydı. Harika bir jenerasyon. Hepimiz çok üzgünüz. Yaşanmaması gereken günler yaşadık, yaşanmaması gereken maçlar yaşadık. Belki de artık turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz" dedi.

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