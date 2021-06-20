20 Haziran 2021, Pazar

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Biz 'bitti' demeden bitmez! İşte İsviçre-Türkiye maçı muhtemel 11'leri

Biz 'bitti' demeden bitmez! İşte Güneş'in İsviçre maçı 11'i
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Son dakika haberleri: 'ımız Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında ile karşı karşıya gelecek. Milliler daha önce oynadığı İtalya ve Galler maçlarında puan alamadı. İsviçre- mücadelesi öncesi işte muhtemel 11'ler...

Büyük umutlarla gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 0 çeken için bugün son şans... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ile karşılaşacak olan ay-yıldızlı ekibimiz, en iyi 4 üçüncüden biri olmak için bekleyecek. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. 6 gruptan ilk iki ile en iyi 4 üçüncünün son 16'ya kalacağı 'de bu şansını son ana kadar kullanacak olan , diğer grupta oynanacak maçları da takip edecek.

İŞTE O İHTİMALLER

İsviçre'yi yenmesi halinde puanını 3'e çıkaracak olan A Milli Takım'ın en iyi 4 üçüncüden biri olmasını sağlayacak ihtimaller arasında şu üçü öne çıkıyor: D Grubu'nda son maçlara birer puanla giren Hırvatistan-İskoçya maçının berabere sonuçlanması, B Grubu'nda da Belçika'nın Finlandiya'yı 4 farklı skorla geçmesi ya da Danimarka'nın Rusya'yı en az 2 farklı sonuçla yenmesi... Bu 3 ihtimalin dışında diğer gruplarda da alınacak sonuçlar A Milli Takım'ı son 16'ya taşıyabilir.

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Rıdvan, Okay, Cengiz, Hakan, İrfan Can, Yusuf, Burak

İsviçre: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Mbabu, Shaqiri, Embolo, Seferovic

TEK EKSİK VAR

Ay-yıldızlı ekibimizde önceki iki maçın kadrosundan tek eksik olacak. Sol bekte görev yapan , sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Umut'un yerine Rıdvan'ın forma giymesi bekleniyor.

2021'DEKİ 9. MAÇ

Türkiye, bugünkü İsviçre maçıyla 2021'deki 9. sınavına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlılar, kalesinde 11 gol gördü.

595

A Milli Takım, bugün tarihindeki 595. sınavına çıkacak. Türkiye, 98 yıllık tarihinde 318'i resmi, 276'sı özel 594 maç oynayıp, 226 galibiyet elde etti, 142 beraberlik ve 226 yenilgi aldı. Ekibimiz, 789 kez rakip fileleri havalandırırken, 848 gol yedi.

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