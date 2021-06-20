2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu 3. ve son hafta maçında İtalya ile Galler karşı karşıya geliyor. İtalya-Galler mücadelesinin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

EURO 2020'de A Grubu'nda İtalya ile Galler kozlarını paylaşıyor. A Milli Takım'ımızı da yakından ilgilendiren mücadelenin tüm detayları haberimizde...

İTALYA-GALLER İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson, Jorginho, Pessina, Verratti, Chiesa, Belotti, Bernardeschi.

Galler: Ward, C. Roberts, Gunter, Ampadu, Rodon, Williams, Morrell, Allen, Ramsey, Gareth Bale, James.

İTALYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya - Galler maçı saat 19:00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ