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İsviçre-Türkiye maçında Uğurcan Çakır'dan kritik kurtarış! Shaqiri...

Uğurcan'dan kritik kurtarış! Shaqiri...
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

3. ve son maçında A Milli Takım'ımız, ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadelede İsviçre Shaqiri ile kontra atağa çıktı ve farkın açılmasını önledi. | Son dakika haberleri

2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu son maçında A Milli Takım'ımız ile kozlarını paylaştı.

Mücadelede durum 2-0 iken İsviçre kontra atağa çıktı ve savunmamızı hazırlıksız yakaladı.

, Shaqiri ile karşı karşıya kalırken kritik kurtarışıyla farkın açılmasını önledi.

İşte o pozisyon:


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