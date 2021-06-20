İsviçre-Türkiye maçında tribünler Türk Bayraklarıyla doldu

EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'a tribünlerden büyük destek geldi. Kardeş ülke Azerbaycan vatandaşları, günler öncesinden biletleri tüketirken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 25 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı. 100 kadar İsviçre taraftarı takımlarını desteklemek için stadyuma gelirken, tribünlerin tamamı Ay-Yıldızlı bayraklarla doldu. Taraftarlar, maçın ilk düdüğüyle birlikte 'Türkiye' tezahüratları yaparak A Milli Takım'a büyük destek verdi.

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