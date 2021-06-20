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İsviçre-Türkiye maçında tribünler Türk Bayraklarıyla doldu

Bakü'de tribünler Türk Bayraklarıyla doldu
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Giriş Tarihi: 20.06.2021

3. ve son maçında 'ımız, ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadelede tribünler Bayraklarıyla doldu. | Son dakika haberleri

3. maçında 'nda ile karşı karşıya gelen 'a tribünlerden büyük destek geldi. Kardeş ülke vatandaşları, günler öncesinden biletleri tüketirken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 25 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı. 100 kadar İsviçre taraftarı takımlarını desteklemek için stadyuma gelirken, tribünlerin tamamı Ay-Yıldızlı bayraklarla doldu. Taraftarlar, maçın ilk düdüğüyle birlikte '' tezahüratları yaparak A Milli Takım'a büyük destek verdi.

Abdülkadir Ömür 3 maçta da kadroya giremedi haberin devamı

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