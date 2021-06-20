20 Haziran 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
İsviçre-Türkiye maçında tribünler Türk Bayraklarıyla doldu
EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında A Milli Takım'ımız, İsviçre ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede tribünler Türk Bayraklarıyla doldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 A Grubu 3. maçında Bakü Olimpiyat Stadı'nda İsviçre ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'a tribünlerden büyük destek geldi. Kardeş ülke Azerbaycan vatandaşları, günler öncesinden biletleri tüketirken, Bakü Olimpiyat Stadı'nda 25 binin üzerinde taraftar karşılaşmayı izlemek üzere yerini aldı. 100 kadar İsviçre taraftarı takımlarını desteklemek için stadyuma gelirken, tribünlerin tamamı Ay-Yıldızlı bayraklarla doldu. Taraftarlar, maçın ilk düdüğüyle birlikte 'Türkiye' tezahüratları yaparak A Milli Takım'a büyük destek verdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?